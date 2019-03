A Prefeitura de Belo Horizonte irá realizar obras na alça antiga do Viaduto Leste até o dia 10 de maio. As intervenções acontecerão no período noturno e os fechamentos das vias serão feitas de segunda a sexta-feira, das 22h às 5h. A interdição total do viaduto Leste acontece tanto no sentido Centro/Bairro como no sentido Bairro/Centro. Somente a pista da avenida Antônio Carlos, com destino à avenida do Contorno e Praça da Estação, ficará aberta.

Veja como serão feitos os desvios:

No sentido bairro/centro (av. Antônio Carlos/centro) – av. Antônio Carlos, viaduto Sarah Kubitschek, Alça de Acesso a avenida Olegário Maciel, rua dos Caetés a direita e avenida do Contorno.

No sentido centro/bairro (Centro/av. Antônio Carlos e av. Cristiano Machados) - Avenida do Contorno, rua Varginha, rua Pouso Alegre, rua Célio de Castro, Complexo da Lagoinha, avenida Antônio Carlos ou av. Cristiano Machado.

Veja quais linhas de ônibus terão os itinerários alterados e seus desvios no período noturno:

Linhas 1505, 1505R, 5502C, 5503A, 5503B, 8207 Sentido bairro/centro: Túnel, av. N. Sra de Fátima, r. Peçanha, av. D. Pedro II, vdt Sarah Kubistchek, av. Olegário Maciel, r. dos Caetés, r. Curitiba, av. do Contorno, av. dos Andradas.

Linhas 1505, 1505R, 5502C, 5503A, 5503B, 8207 Sentido bairro/centro: av. do Contorno, r. Varginha, r. Pouso Alegre, r. N. Sra de Fátima, Túnel, av. Cristiano Machado.

Linhas 3501A, 3501B, 3502, 3503A, 8501 Sentido Bairro/Centro:av. N. Sra de Fátima,r. Peçanha, av. D. Pedro II, vdt Sarah Kubistchek, r. do Acre, r. dos Caetés, r. Curitiba, av. do Contorno Pto Desativado:r. dos Guaicurus, entre r. São Paulo e r. Curitiba Pto Criado:r. Curitiba, nº147.

Linhas 3501A, 3501B, 3502, 3503A, 8501 Sentido Centro/Bairro: av. do Contorno, r. Varginha, r. Pouso Alegre, r. Nossa Senhora de Fátima, Túnel, av. Cristiano Machado.

Linha 9503 Sentido Bairro/Centro:av. N. Sra de Fátima,r. Peçanha,av. D. Pedro II, vdt Sarah Kubistchek, r. do Acre,r. dos Caetés,r. São Paulo, av. Afonso Pena Sentido Centro/Bairro: av. do Contorno,r. Varginha, r. Pouso Alegre, r. N. Sra de Fátima, Túnel,av. Cristiano Machado.

Linhas 4205, 9501, 9805 Sentido Centro/Bairro: rua Espírito Santo, rua dos Guaicurus, rua Vinte e Um de Abril, viaduto Nansem Araújo, Ponto Desativado: rua Espírito Santo, nº 35, entre rua dos Guaicurus e avenida do Contorno; Ponto Criado: rua Espírito Santo, nº 110.

Linha 5506 A Sub. Retorno Sentido Centro/Bairro: avenida do Contorno, rua Varginha, rua Pouso Alegre, rua Nossa Senhora de Fátima, Túnel, avenida Cristiano Machado.

Linhas 1502, 1509, 1510, 4501, 5506A Sentido Centro/Bairro: av. do Contorno, r. Varginha, r. Pouso Alegre, r. Nossa Senhora de Fátima, Túnel, avenida Cristiano Machado Ponto Desativado: rua Pitangui, nº 1448, entre rua Plombagina e rua Machado; Ponto Criado: rua Jacuí, nº 974. Linha 62 ... av. Santos Dumont, retorno praça Rui Barbosa (praça da Estação), av. Santos Dumont (sentido rodoviária), praça Rio Branco, av. Paraná, rua Tupis (dir.), rua Mato Grosso (dir.), Vdt. Oeste, Túnel da Lagoinha, av. Cristiano Machado.

Linhas 51, 63 e 5250: av. Santos Dumont, retorno praça Rui Barbosa (praça da Estação), av. Santos Dumont (sentido rodoviária), praça Rio Branco, av. Paraná, rua Tupis (dir.), rua Mato Grosso (dir.), Vdt. Oeste, av. Antônio Carlos.