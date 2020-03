As viagens de Maria Fumaça entre as cidades de São João del Rei e Tiradentes, no Campo das Vertentes, foram suspensos por tempo indeterminado, de acordo com a VLI, operadora do trem turístico. A medida tem como objetivo resguardar a saúde da comunidade e dos funcionários da empresa em razão do risco de disseminação do novo coronavírus, informou a empresa.

Os passageiros que adquiriram antecipadamente bilhetes para o passeio poderão solicitar a remarcação da viagem ou o reembolso do valor pago. Para isso, os clientes devem procurar pelos guichês (veja funcionamento abaixo).

Para os bilhetes adquiridos pela internet, os procedimentos de reagendamento ou troca deverão ser feitos apenas pelo site.

Confira o horário de funcionamento das bilheterias:

São João del Rei: quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado (das 8h ao meio-dia; e das 13h às 17h); domingo (das 8h ao meio-dia)

Tiradentes: quinta-feira, sexta-feira e sábado (das 8h ao meio-dia; e das 13h às 17h); domingo (das 8h ao meio-dia)

Mais informações pelo telefone (32) 3371-8485.