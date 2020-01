O intervalo entre as viagens do metrô de Belo Horizonte poderá variar entre 15 e 20 minutos entre as 5h15 às 12h deste domingo (5). De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a mudança ocorrerá devido aos trabalhos de manutenção dos trilhos.

Segundo a empresa, a circulação será feita em via singela (em única via) na V1, nas estações Santa Efigênia, Santa Tereza e Horto. Apesar disso, todas as plataformas para embarque e desembarque permanecerão abertas durante a atividade.

Após a conclusão dos trabalhos, o intervalo habitual das viagens nos domingos (que é de 13 minutos) será retomado. A CBTU relembra que a manutenção de trilhos e de todo o entorno da via do metrô é atividade que garante a segurança dos passageiros que utilizam o serviço.

Atualmente, segundo a empresa, cerca de 60 milhões de passageiros utilizam o metrô anualmente em Belo Horizonte, totalizando 90 mil viagens a cada ano na cidade.