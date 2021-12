Movimento intenso no Anel Rodoviário na saída para Vitória Movimento intenso no Anel Rodoviário na saída para Vitória

A saída para o feriado de Natal já movimenta Belo Horizonte no início da noite desta quinta-feira (23). Embora o aumento no tráfego das estradas ainda seja tímido, a administração da Rodoviária da capital avalia que este será o dia com maior número de passageiros circulando pelo terminal no período das festas de fim de ano.

No Anel Rodoviário, a maior concentração de veículos ocorre na BR-381 no sentido Espírito Santo. Por volta das 19h desta quinta-feira (23), o fluxo em direção a São Paulo e Rio de Janeiro não apresentava variações significativas em relação ao esperado para o horário, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Até o dia 2 de janeiro de 2022, a operação Rota Segura, da PMRv, vai intensificar a fiscalização nas estradas de Minas. A ação conta com o efetivo completo da corporação e prevê a realização de blitze da Lei Seca e ações de conscientização para motoristas sobre direção segura e manutenção dos veículos.

A Polícia Rodoviária Federal afirmou que não fará operações especiais para o período de Natal, mas cada unidade operacional terá autonomia para acionar as equipes, caso perceba a necessidade de ação em rodovias específicas.

A Via 040, que administra o trecho da BR-040 entre Brasília-DF e Juiz de Fora-MG, informou que não há operações especiais nesta quinta (23) e que as ações para o fluxo de fim de ano começam na sexta (24). A concessionária espera aumento de 18% em relação ao tráfego normal durante o período entre Natal e Revéillon.

Na Rodoviária de Belo Horizonte, nesta quinta entre embarques e desembarques, espera-se que mais de 32 mil viajantes circulem pelo terminal, de acordo com a administração.

A BHTrans prepara ações especiais para controlar o trânsito nos arredores da rodoviária, no Centro da capital. De acordo com a autarquia, o fluxo é mais intenso na região desde às 18h, quando o trânsito do horário se mistura ao público que chega e deixa a cidade durante a noite do dia 23.

A plataforma superior e o estacionamento inferior da rodoviária estão sendo invertidos de forma alternada para minimizar os efeitos do engarrafamento nas vias que atendem o terminal

📍Rodoviária

Devido ao grande número de veículos , foi feita a inversão da plataforma superior para o estacionamento inferior. Nossas equipes estão atuando no local. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) December 23, 2021

Leia mais:

Cancelamentos de viagens por aplicativos e alta nos preços geram transtornos para usuários

​Volta para a casa segue tumultuada para quem depende do metrô em BH nesta quinta