As viagens de maria-fumaça entre São João del-Rei e Tiradentes estão suspensas a partir deste sábado (13). A VLI, que opera o Trem Turístico que liga os dois municípios, informou que a medida atende ao novo posicionamento do Minas Consciente. O programa estadual determinou a retomada dos dois municípios à onda roxa do plano, em função do avanço da pandemia no Estado.

Passageiros que compraram os bilhetes antecipadamente poderão solicitar a remarcação da viagem, sem custo adicional, ou o reembolso do valor pago. A previsão é de que o serviço seja retomado em 15 dias.

