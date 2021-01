Devido à forte chuva, duas vias em Belo Horizonte estão bloqueadas por conta do alto risco de transbordamento de córregos. A informação é da Defesa Civil da capital mineira.

Nas regiões do Barreiro e Oeste, a avenida Tereza Cristina está fechada nas proximidades dos córregos Ferrugem e Ribeirão Arrudas. No Centro-Sul da capital, o cruzamento da rua Joaquim Murtinho com avenida Prudente de Moraes também está bloqueada. No local, há alto risco de transbordamento do córrego Leitão.

De acordo com o órgão, o risco de transbordamento nas vias pode acontecer no decorrer da próxima hora. O bloqueio é imediato.

Granizo

Mais cedo, a Defesa Civil emitiu um alerta para risco de granizo na capital. Até o momento, houve registros nos bairros Santa Mônica, Bonfim e Caiçara.

