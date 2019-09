Os motoristas que passavam pela avenida Cristiano Machado no início da tarde desta segunda-feira (2), na altura do bairro Cidade Nova, na região Nordeste de Belo Horizonte, enfrentaram lentidão nos dois sentidos devido a um incêndio que consumiu completamente uma viatura da Polícia Civil (PC).

O veículo oficial pegou fogo enquanto transitava pela pista do Move no sentido Centro, porém, o trânsito apresenta lentidões também na direção contrária, por conta de curiosos que reduzem a velocidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu em frente ao McDonald's da avenida.

A corpração não soube precisar quais foram as causas das chamas. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da PC informou apenas que ninguém ficou ferido e que a perícia já foi acionada para fazer os levantamentos iniciais. A apuração ainda está em andamento.

Segundo a BHTrans, o trânsito chegou a ser completamente inteditado nos dois sentidos da pista exclusiva do Move, porém, a pista principal também teve lentidão, chegando até a rua do Patriarca, no bairro Ipiranga, na mesma região. Por volta de 12h20 a pista mista já estava liberada, mas apresentava trânsito lento por conta dos curisos. Na pista exclusiva o trânsito estava em apenas uma pista.



A viatura foi completamente tomada pelas chamas A viatura foi completamente tomada pelas chamas

Leia mais:

Carreta com 25 mil litros de álcool tomba e pega fogo em Ribeirão das Neves; confira os vídeos

Vídeo: incêndio destrói carreta carregada com fibra ótica no Triângulo Mineiro

Incêndio destrói pelo menos 30 carros em pátio da BHTrans no Calafate; veja vídeo