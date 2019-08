Uma viatura da Polícia Civil que transportava presos capotou após se envolver com um acidente com um táxi no cruzamento das ruas Gonçalves Dias e Rio Grande do Sul, no bairro de Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (22). Foi preciso desviar o trânsito no local, próximo a um shopping, para realização do trabalho de perícia.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram socorridas quatro pessoas, todas levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Dois homens, de 30 e 41 anos, tiveram perda da consciência momentaneamente, um outro de 33 se queixou de dor no tórax, enquanto um jovem de 19 reclamou de dor no pé esquerdo.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

Um motoboy que passava pelo local fez o registro fotográfico e postou no Twitter: