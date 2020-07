O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Antonio Carlos Arantes (PSDB), informou, na noite desse sábado (12), que testou positivo para a Covid-19. O deputado estadual, que cumpre mandato até janeiro de 2023, declarou que está assintomático.

Arantes, de 60 anos, afirmou em rede social que resolveu fazer o exame RT-PCR para a doença devido ao "grande número de pessoas se contaminando" com a Covid-19 em Belo Horizonte. Na postagem, o parlamentar informou que a esposa também realizou o teste, mas testou negativo.

"Estou bem, sem nenhum sintoma. Faço questão de tornar público meu resultado pois nestes últimos dias por mais que eu tenha evitado contato e aglomerações, acabei encontrando com alguns de vocês", disse Arantes, que é natural de Jacuí, no Sul de Minas.

O deputado explicou que está em isolamento. Leia o anúncio:

Venho através desta mensagem informar a todos que diante do grande número de pessoas se contaminando com o Covid 19 em Belo Horizonte resolvi fazer o exame PCR para detecção do vírus e infelizmente testei positivo. Minha esposa também realizou o teste e o resultado dela foi negativo. Estou bem, sem nenhum sintoma. Faço questão de tornar público meu resultado pois nestes últimos dias por mais que eu tenha evitado contato e aglomerações, acabei encontrando com alguns de vocês. Sendo assim sinto na obrigação de comunica-los no sentido de evitar novas contaminações. Já estou em isolamento e com fé em Deus irei passar por esse momento sem nenhuma complicação! Conto com as orações de Todos! Grande abraço, se cuidem!

Deputado Antonio Carlos Arantes