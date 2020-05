A Polícia Militar continua, na tarde deste sábado (9), as buscas por dois homens que, utilizando máscaras de proteção, renderam o vigia da Estação Diamante, no Barreiro, nessa manhã, roubando a arma do profissional.

De acordo com a PM, o trabalhador, de 38 anos, foi surpreendido em seu posto, por volta de 5h, por um homem armado, que lhe tirou a arma da cintura. Segundo o tenente Paulo Chaves Apolinário, do 41 BPM, a vítima não teve tempo de reagir, já que, em seguida, surgiu um segundo autor, tentando ainda levar o colete à prova de balas do vigia, mas sem sucesso.

Câmeras do local registraram o fato, mas a polícia tem dificuldade para identificar os autores, já que esses estavam utilizando máscaras de proteção à Covid-19. Apesar disso, testemunhas passaram informações aos militares, que continuam as diligências atrás dos criminosos.