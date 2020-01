A vigilância sanitária de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fechou na tarde desta sexta-feira (17), a empresa química de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que fornecia monoetilenoglicol para a cervejaria Backer, em Belo Horizonte. De acordo com o órgão, a distribuidora vendia o monoetilenoglicol fracionado e não tinha alvará para isso.

Nessa quinta-feira (16), agentes da Polícia Civil Polícia Civil e do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) recolheu amostras de produtos e documentos no local. Ninguém do estabelecimento foi encontrado para falar sobre o assunto. Um ex-funcionários também prestou depoimento na 4ª Delegacia de Polícia Barreiro, no inquérito que investiga a contaminação das cervejas por monoetilenoglicol e dietilenoglico, substâncias tóxicas que foram encontradas em todos os materiais recolhidos e analisados até o momento.

O advogado Mário Savieri, disse que a empresa não distribui a substância dietilenoglicol, mas admite o fracionamento de monoetilenoglicol. “Nós não temos alvará para fazer o fracionamento dos produtos. E não foi por má fé, simplesmente a empresa não sabia. O que ela faz basicamente é trazer produtos de São Paulo e de outras partes do país pra cá e aqui ela faz o fracionamento. As vezes ela entrega o lote inteiro para grandes empresas, como é o caso da Backer”, explicou Savieri.

Savieri reforçou que a distribuidora nunca adquiriu dietilenoglicol e que o produto nunca fez parte da carta de substâncias distribuídas por eles. “A empresa foi lacrada por não ter um alvará específico para esse fracionamento. Agora é preciso fazer um projeto arquitetônico e solicitar um alvará específico. Uma vez que regularize, eles permitem que a gente reabra mesmo com esse projeto em curso”.