A avenida Vilarinho, com rua Maçon Ribeiro e rua Dr. Álvaro Camargos, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, vai ser interditada para o tráfego de veículos leves a partir desta terça-feira (11) para reforma do pavimento da via e obras de drenagem na bacia do Córrego Vilarinho.

"Veículos pesados (caminhões e ônibus) poderão trafegar no trecho em obras, sendo os desvios destinados apenas aos veículos leves, em virtude da capacidade viária das vias próximas e por questões de segurança. Faixas e sinalização serão implantadas para orientar motoristas. Agentes também irão orientar para que os motoristas optem por outras rotas na região".

Há seis meses, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) deu início à implantação de uma estrutura hidráulica para captação dos escoamentos superficiais (caixa de captação) no emboque do Ribeirão Isidoro, na confluência dos córregos Vilarinho e Nado. Esta é a segunda etapa de obras de prevenção de inundações na av. Vilarinho com rua Doutor Álvaro Camargos e rua Maçom Ribeiro, na região de Venda Nova.

Estão sendo investidos cerca de R$ 10,5 milhões neste empreendimento.

Interdição

Sentido Bairro / Centro: Interdição da av. Vilarinho, entre rua Bernardo Ferreira e rua das Melancias, sentido Bairro/Centro

Desvios - Desvio apenas para os veículos leves

Av. Vilarinho/Av. Dom Pedro I/Av. Cristiano Machado: ...av. Vilarinho, rua Bernardo Ferreira da Cruz, rua Padre Pedro Pinto...

Rua Dr. Álvaro Camargos/Av. Vilarinho: ...Rua Dr. Álvaro Camargo, rua Santo Antônio, rua da Matriz, rua Domingos Grosso, av. Vilarinho...

Rua Dr. Álvaro Camargos/Av. Dom Pedro I/Av. Cristiano Machado: ...rua Dr. Álvaro Camargo, rua Eugênio Volpini, rua Dr. Américo Gasparini, av. D. Pedro I, rua das Gabirobas...

Transporte coletivo

Os itinerários das linhas 61, 63, 64 e 609 do transporte coletivo municipal serão alterados, em função da manutenção de faixas exclusivas no trecho em obra da avenida Vilarinho, mas não haverá impacto no embarque e desembarque dos usuários.

