O trânsito no entorno do Mineirão, na região da Pampulha, sofrerá alterações neste sábado (30) em função do "VillaMix Festival". O evento de música terá início às 14h e término previsto para às 6h do domingo (31). O público estimado pelos organizadores é de 47 mil pessoas.

As entradas do estádio serão divididas de acordo com os setores do evento. Serão utilizados os acessos Norte e Sul para a entrada do público. Faixas instaladas para ajudar a guiar os motoristas. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal) irão orientar o fluxo na região.

A BHTrans orienta os condutores a redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada no local. O estacionamento no entorno do estádio será proibido para garantir a fluidez do trânsito, facilitando o acesso ao evento sem gerar transtornos. As intervenções começarão às 10h deste sábado.

Será realizada mudança no sentido de circulação da pista interna da avenida Antônio Abrahão Caram para facilitar o acesso ao estádio. O cruzamento da avenida Cel. Oscar Paschoal com avenida Abrahão Caram também será interditado.

Transporte coletivo

O entorno do estádio é atendido pelas seguintes linhas do transporte público:

51 – Estação Pampulha/Centro/Hospitais – Paradora

63 – Estação Venda Nova/Lagoinha

64 – Estação Venda Nova/Assembleia via Carlos Luz

5250 – Estação Pampulha/Betânia

6350 – Estação Vilarinho/Estação Barreiro via Anel

5106 – Bandeirantes/BH Shopping

5401 – São Luiz/Dom Cabral

Circular 503 – São Gabriel/Aparecida/São Luís

Circular 504 – Santa Rosa/Aparecida/São Luís

Suplementar 53 – Confisco/Pampulha/São Gabriel

Suplementar 54 - Dom Bosco/Shopping Del Rey

Confira o mapa com os desvios que serão implantados: