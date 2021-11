A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), acompanhará neste domingo (21) e no próximo (28) a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o Estado. A ação estabelece um modelo de operação de inteligência de segurança pública integrada, possibilitando a tomada de decisões, quando necessária, de forma célere e prática.

Por reunir em um só lugar 23 instituições envolvidas com a realização da prova, a identificação dos principais riscos e ameaças que possam interferir na aplicação do Enem 2021 é feita de forma imediata.

O Estado irá monitorar áreas de interesse operacional, como locais de armazenamento, de distribuição e de aplicação das provas, além de rodovias. Em Minas Gerais, o exame impresso ocorrerá em 188 municípios, somando 294.849 candidatos inscritos. Já a versão digital será aplicada em 12 cidades para 12.040 pessoas.

As forças de segurança também darão apoio nas escoltas dos comboios com os exames. Todas as atividades serão lançadas no Sistema Cortex para monitoramento nacional.

Nesta sexta-feira (19), a Polícia Militar realizou a escolta dos veículos dos Correios que estão distribuindo os malotes com as provas. São policiais militares e viaturas das 19 regiões da PMMG envolvidos em uma ação integrada, que teve início na quinta-feira (18), partindo dos centros de distribuição dos Correios em Belo Horizonte e Contagem.