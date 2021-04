Vinte linhas de ônibus não vão operar neste Domingo de Páscoa (4) em Belo Horizonte. Segundo a BHTrans, a decisão foi tomada após estudo e acompanhamento da operação no último domingo (28), com o fechamento de setores do comércio essencial na capital mineira, como forma de conter a pandemia do novo coronavírus.

Todas as linhas, porém, rodam normalmente nesta Sexta-feira da Paixão (2) e acompanham o quadro de horários dos domingos. No sábado (3), os ônibus também rodam normalmente.

Os usuários podem conferir os quadros de horários das linhas pelo portal da Prefeitura de BH e no aplicativo Siumobile, que também possibilita acompanhar em tempo real o andamento do transporte coletivo.

Veja quais linhas não operam no domingo:

105 – Estação Central/Lourdes

504 – Estação São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida

533 – Castelo/Shopping Del Rei

620 – Estação Pampulha/Santa Mônica via Santa Amélia

631 – Estação Vilarinho/Serra Verde via Minas Caixa

734 – Estação São Gabriel/Aarão Reis via Minaslândia

736 – Estação Vilarinho/Juliana B

838 – Estação São Gabriel/Palmares

1145 – Bairro das Indústrias

2102 – Gameleira/Serra

4102 – Aparecida/Serra

4150 – Shopping Del Rei/BH Shopping

8551 – Estação São Gabriel/estação UFMG via Anel Rodoviário

9202 – Pompeia/Jardim América

9210 – Santa Tereza/Prado

9405 – Instituto Agronômico/Monsenhor Messias

9411 – Casa Branca/São José

S63 – Circular Venda Nova

S64 – Circular Venda Nova

S70 – Conjunto Felicidade/Shopping Del-Rei

Leia mais:

Metrô de BH circula com intervalos de 25 minutos nesta Sexta-feira da Paixão

Feriado da Semana Santa será de calor e baixa possibilidade de chuva em BH; veja previsão

Semana Santa: veja como acompanhar de casa as celebrações da Sexta-feira da Paixão em BH