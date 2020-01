Chega a 20 o número de cidades que decretaram situação de emergência após registrarem estragos provocados por chuvas desde o fim de 2019. O balanço é divulgado diariamente pela Defesa Civil de Minas Gerais. Até o momento, 11 pessoas morreram desde outubro.

O decreto emergencial permite que as prefeituras possam trabalhar para a solução de problemas provocados pelos temporais sem ter de passar pelo processo de licitação.

E os mineiros podem esperar por mais precipitações nesta terça-feira (7), de acordo com a Defesa Civil. Segundo o órgão, o céu fica com nebulosidade bastante variável e ocorrem as típicas pancadas de chuva do verão, de intensidades moderada a forte, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios, em todas as regiões do Estado. A atenção deve ser maior no Norte de Minas.

Veja quais são as 20 cidades que decretaram situação de emergência:

Santa Rita do Sapucaí

Itabirito

Viçosa

Ninheira

Rio Acima

Córrego Novo

Paula Cândido

Rio Pardo de Minas

Tarumirim

Pingo D’água

Muriaé

Reduto

Engenheiro Caldas

Goiabeira

Diamantina

Itanhomi

Açucena

Ouro Preto

Ibirité

Coimbra