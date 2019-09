Assaltos à mão armada, furtos e agressões. Ocorrências deste tipo mais que dobraram nos comércios de alimentos de Belo Horizonte no último ano. Os crimes registrados dentro dos estabelecimentos da capital subiram de 32,4% em 2018 para 68,1% em 2019.

Os dados, da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais (Fecomércio), foram apresentados nesta quinta-feira (26) pelo Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Belo Horizonte (Sincovaga).

Dos crimes mais recorrentes, assaltos à mão armada dominam. 61,8% dos comerciantes e 11,3% dos clientes foram vítimas. Furtos à loja aparecem na sequência, com 9,6%. O prejuízo financeiro não foi calculado nem pelo sindicato nem pela Fecomércio.

Por causa do crescente violência, conforme informou o Sincovaga, 47% dos comerciários mudaram a rotina nos estabelecimentos. A principal alteração foi tirar produtos do acesso ao público, guardando os objetos em ambientes com trancas ou em outros locais. Além disso, 21,8% dos supermercados ou lojas alteraram o horário de funcionamento.

Outra mudança feita pelos empresários foi o investimento maior em equipamentos de segurança, como circuito interno de TV e alarmes. Dos entrevistados pela pesquisa, 70% afirmaram investir até 5% do faturamento em itens para reforçar a segurança.