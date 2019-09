Assaltos à mão armada, furtos, agressões, ameaça, invasão, arrombamento e estelionato. Ocorrências deste tipo mais que dobraram nos comércios do setor alimentício de Belo Horizonte este ano. Um levantamento feito pela Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais (Fecomércio) revelou que quase sete em cada dez lojas e supermercados da capital foram alvos de criminosos.

A violência no setor disparou em relação ao último balanço. De acordo com a pesquisa, em 2018, 32,4% dos estabelecimentos foram vítimas de crimes, enquanto este ano, já são 68,1%. Os dados foram apresentados, nesta quinta-feira (26), pelo Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sincovaga BH).

Dentre os itens mais visados pelos criminosos, segundo informou o presidente do sindicato José Luiz de Oliveira, estão bebidas, carnes e produtos de higiene pessoal. "A picanha, por exemplo, é um item caro e fácil de ser repassado", explicou.

O prejuízo financeiro provocado pela violência não foi calculado pela Fecomércio e nem informado pelo sindicato. "Mas calculamos algo em torno dos 3% de todo o faturamento. O número é bastante expressivo", revelou Oliveira. As duas entidades também não apontaram uma possível motivação para o aumento da criminalidade.

Violência

Dos crimes mais recorrentes, assaltos à mão armada dominam. Conforme o estudo, que ouviu 432 empresas do segmento, 61,8% dos comerciantes e 11,3% dos clientes já foram vítimas. Os números, contudo, são refutados tanto pelo Sincovaga quanto pela PM. "A maioria dos crimes é relacionado a furtos a loja", apontou Oliveira. Segundo ele, os mesmos criminosos voltam várias vezes na mesma loja. "É uma repetitividade muito grande. Nós não temos a punição correta". observou.

O tenente-coronel Wagner Mattos, chefe da assessoria de emprego operacional da Polícia Militar, também discordou dos dados. O militar frisou que os crimes violentos em BH e em Minas estão caindo significativamente desde 2016. Com relação a pesquisa, que mostrou o aumento da violência no comércio alimentício, ele disse que "a percepção pode ter sido desfocada".

Responsável pelo estudo, a estatística da Fecomércio Letícia Marrara, garante que os dados são baseados nas respostas dos empresários entrevistados. "Não tenho como maquiar os números", declarou.

Na pesquisa, o furto aparece em segundo lugar, com 9,6%. Outros crimes, como o recebimento de notas falsas, agressão verbal, estelionato e homofobia representam 5,1% dos casos.

Segurança

Por causa da crescente violência, conforme a pesquisa do Fecomércio, 47% dos comerciários mudaram a rotina nos estabelecimentos. A principal alteração foi tirar produtos do acesso ao público, guardando os objetos em ambientes com trancas ou em outros locais. Este hábito tem sido adotado por 35,5% dos empresários. Além disso, 21,8% dos supermercados ou lojas alteraram o horário de funcionamento.

Outra mudança feita pelos empresários foi investimento maior em equipamentos de segurança, como circuito interno de TV e alarmes. Dos entrevistados, 70% afirmaram investir até 5% do faturamento em itens para reforçar a segurança.

O tenente-coronel Mattos destaca ainda as ações que a PM tem realizado para diminuir os crimes nos comércios da cidade. "A atividade direta das redes de vizinhos protegidos, posicionamento e viaturas em locais estratégicos e próximos dos comércios, e a implementação das bases de segurança comunitárias trouxeram uma grande oportunidade dos comerciantes e da população com a polícia", listou.

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 de agosto a 4 de setembro e ouviu 48 estabelecimentos de cada uma das nove regionais da cidade, totalizando 432 empresas do ramo alimentício. Entraram no levantamento padarias, minimercados, açougues e peixarias, hortifrutigranjeiros, hipermercados e supermercados.