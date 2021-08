Em comemoração ao aniversário da cidade, a Prefeitura de Contagem fará uma “Virada da Vacinação”, com mais de 24 horas de imunização contra a Covid-19, direcionada para todo o público acima de 18 anos que ainda não recebeu a dose. O evento será realizado na sexta-feira (27) no Só Marcas Auto Shopping Contagem, a partir das 15h.

Na sexta (27), a faixa etária de 21 anos será imunizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 15h. No Só Marcas, a vacinação começará às 15h do mesmo dia e seguirá até as 16h do sábado (28).

Os centros de saúde seguirão funcionando normalmente para aplicação de doses no sábado, das 8h às 15h. Em decorrência da virada, os pontos extras nos shoppings Big e Contagem estarão suspensos.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF, cartão de vacinação e comprovante de endereço.

Endereço do Só Marcas: avenida Babita Camargos 1.295, Cidade Industrial.

Leia mais:

Pfizer anuncia parceria para produção de vacina contra a Covid-19 no Brasil

'Tomei a CoronaVac. Na terceira dose, qual vacina vou receber?'

Minas já tem mais de 100 casos confirmados da variante Delta do coronavírus