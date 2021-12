O Monumento Natural Peter Lund, na Gruta de Maquiné, em Cordisburgo, e o Monumento Natural Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, estão fechadas para visitação do público a partir desta segunda-feira (27) até 2 de janeiro.

De acordo com o governo estadual, o fechamento das duas unidades de conservação pertencentes à Rota das Grutas são necessários "para que a Concessionária Peter Lund SPE, composta pelas empresas Urbanes e B21, possa finalizar a transição de gestão dentro dos moldes do Programa de Concessão de Unidades de Conservação (Parc)". A responsabilidade pelas unidades atualmente é do Instituto Nacional de Florestas (IEF).

Já o Parque Estadual do Sumidouro, localizado nos municípios de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, ficará inacessível temporariamente, porém, sem data definida para reabertura.

Manutenção

Durante esse período de transição, haverá o ajuste de detalhes logísticos, reparos nas estruturas, manutenções e limpezas, inclusive nas áreas verdes. A partir de 3 de janeiro, a empresa começa a operação de visitas no Monumento Natural Peter Lund e no Monumento Natural Gruta Rei do Mato.

O Parque Estadual do Sumidouro, por sua vez, vai passar por readequações da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), além de serviços de limpeza e manutenção. Essa é a única unidade que não tem data definida para reabertura.

Agendamento

Para visitar a Gruta de Maquiné e a Gruta Rei do Mato a partir de 3 de janeiro, basta fazer agendamento remotamente. Para a Gruta de Maquiné, o contato é pelo WhatsApp (31) 99564-6656 ou via e-mail, pelo grutadomaquine.mnpl@gmail.com. No caso da Gruta do Mato, basta acionar o WhatsApp (31) 99669-3886 ou pelo grutareidomato.mg@gmail.com.

