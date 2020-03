Depois de a rede Fhemig restringir as visitas nos hospitais que administra, a Prefeitura de Belo Horizonte seguiu o mesmo caminho para unidades administradas por ela. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, foi suspensa, por tempo indeterminado, a entrada de visitantes e acompanhantes nas clínicas de internação do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e no Hospital Metropolitano Célio de Castro. As visitas só são permitidas nas áreas de terapia intensiva.

A exceção é para pacientes menores de 18 anos, gestantes em trabalho de parto, pessoas com necessidades especiais e maiores de 60 anos, que têm direito a acompanhantes por lei. Também não serão permitidos visitantes e acompanhantes que apresentarem sintomas gripais, pessoas com idade superior a 60 anos e gestantes.

No CTI Pediátrico e CTI Neonatal (UTIN) do Odilon Behrens, será permitido a presença de pai e mãe ou responsável como acompanhante, não sendo permitidas visitas.

Nos CTIs Adultos do Odilon Behrens, será permitido um visitante por dia, com 30 minutos de permanência. Para cada área, haverá um horário de visita diferente.

A restrição também atingiu o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, que suspendeu as visitas desde a última terça-feira (17). O boletim médico dos pacientes do CTI continua no mesmo horário, das 15h às 17h, mas será liberado o acesso de apenas um visitante.

