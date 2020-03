Viver em um país tropical, como o Brasil, mexe com as pessoas em vários aspectos. No verão, em especial, é comum que mais gente adote a prática de exercícios físicos, não só movida pela animação da estação mais quente do ano, mas também em busca de um corpo mais vistoso a ser exposto nas piscinas e praias, que ficam lotadas.

DIVERSÃO SAUDÁVEL - Piscinas lotadas pedem ingestão de mais água e uso do filtro solar

Mas há alguns cuidados considerados essenciais para que a temporada seja apreciada com a saúde em alta. A ingestão adequada de líquidos é um dos zelos mais lembrados por médicos e nutricionistas.

“A preocupação com a hidratação é primordial no verão. As pessoas vão para a praia, piscina, praticam esportes, vão pular Carnaval e acabam se esquecendo de se hidratar. É muito importante ter mais atenção em beber água, sucos naturais, água de coco, enfim, buscar formas mais atrativas de se hidratar. Durante uma viagem, leve água no carro. Nas paradas, encha a garrafinha ou compre outra. Às vezes, chega-se a viajar por quatro horas sem tomar água. É um tempo muito prolongado sem se hidratar”, alerta a nutricionista Mayara Rosa Alvarenga, residente em Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica na Santa Casa de Belo Horizonte.



Crianças e Idosos

A quantidade ideal de água a ser consumida diariamente depende de fatores como o peso da pessoa, orienta a nutricionista. Para um adulto, por exemplo, podem ser entre dois a três litros diários. No caso das crianças, vão influenciar aspectos como faixa etária e peso, e elas merecem atenção especial, assim como os idosos.

“Preciso tomar mais água ao longo do dia, no trabalho. Nem nesta época quente mudo esse hábito, infelizmente. Só costumo beber água em casa, à noite. O funcionamento do meu intestino não é muito regular e já fui orientada de que ingerir água com frequência pode melhorar isso”, admite a recepcionista Josiane Silva, de 32 anos.



Álcool

Há outro agravante para o avanço dos episódios de desidratação nesta época do ano, destaca a médica infectologista Carolina C. Ponzi. Segundo ela, o calor leva muita gente a consumir quantidades maiores de bebida alcoólica, em especial, as consideradas mais refrescantes, como chope, cerveja, vinhos brancos e espumantes. E o álcool, frisa, desidrata também.

Quando o corpo perde água, se desidrata, ele se desequilibra, podendo ter diferentes problemas, inclusive, doenças mais sérias, que podem até levar à morte. Daí a importância da ingestão de água, esse santo e acessível remédio.