​Belo-horizontino acha que nem tem sotaque, né? Pois é. Temos e é um dos mais charmosos do Brasil. Como todo jeito de falar, tem suas palavras que são desconhecidas até pelos próprios falantes. Por isso, eis a questão: você é fluente em belo-horizontês? Responda ao quiz e teste os seus conhecimentos do 'dialeto'. Nosso quiz foi feito com base no Dicionário Popular da Língua Belo-horizontina.

Resultado:

7 acertos - Você é fluente

5 ou 6 a certos - Nível intermediário

Menos de cinco acertos - tem certeza de que vive nessa cidade?