O autismo, ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma síndrome que provoca problemas na comunicação, na socialização e no comportamento. Geralmente, é diagnosticado entre os 2 e 3 anos de idade.

O diagnóstico ainda é impreciso, mas existem alguns sintomas e características que ajudam a identificar se a pessoa é autista, como dificuldade em fazer amigos, dificuldade em expressar emoções, padrões repetitivos de comportamentos, manias e dificuldade para se comunicar.

Não existem pesquisas sobre o número de autistas no Brasil. A estimativa é que cerca de 2 milhões de pessoas no país sejam autistas, de acordo com o Center of Deseases Control and Prevention (CDC), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, que estima um caso de autismo a cada 110 pessoas.

A psiquiatra infantil Jaqueline Bifano conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os sintomas, o diagnóstico e o tratamento de pessoas com o Transtorno do Espectro Autista, nesta segunda-feira (22), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje Em Dia.