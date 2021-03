Quem não gosta de ter um sorriso perfeito, que harmoniza com todos os traços do rosto? A harmonização orofacial é capaz de trazer o equilíbrio estético e funcional da face, além de melhorar a saúde bucal com um conjunto de procedimentos.

Botox, ácido hialurônico e ácido hialurônico ajudam a prevenir e disfarçar marcas de expressão e rugas, o tão falado “bigode chinês” e até mesmo a papada no queixo. Os procedimentos são cada vez mais procurados nos consultórios dentários para aumentar a autoestima.

O especialista em harmonização orofacial, Leandro Castellões Costato, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os benefícios e os riscos da harmonização orofacial quando feita com um profissional não capacitado. A entrevista é nesta quinta-feira (18), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje Em dia.