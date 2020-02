Alunos da rede municipal de ensino em Belo Horizonte devem voltar às aulas na próxima segunda-feira (10). Inicialmente, a data prevista para o início do ano letivo era já nesta quarta-feira (5), no entanto, as fortes chuvas deste mês fizeram com que a Secretaria Municipal de Educação suspendesse as atividades escolares até que as condições climáticas da cidade não sinalizassem mais perigo. Mas o município pede para que cada escola avalie as condições de segurança quanto à chuva para confirmar se poderá haver, de fato, funcionamento a partir do dia 10.

O decreto que estabelece nova data de início foi publicado nesta segunda (3) no Diário Oficial do Município (DOM) estendendo o recesso escolar até o dia 9 de fevereiro e deixando na mão dos diretores de dada instituição, deliberar "pelo início do ano letivo, com alunos, no próprio dia 10, caso estejam asseguradas as condições de funcionamento e a fim de evitar maiores prejuízos ao calendário escolas e às famílias" e também "pela convocação de um dia escolar, sem alunos, sendo asseguradas as condições de funcionamento".

Além disso, conforme estabelece o decreto, "caso seja necessário mais do que um dia escolar, sem alunos, na avaliação do diretor, tal atraso deve ser imediatamente informado ao Diretor Regional de Educação".

Leia mais:

Crianças afetadas pelas chuvas em BH terão acesso a escola integral perto dos abrigos

Quase na véspera da volta às aulas, Minas tem 25 cidades com escolas afetadas pelas chuvas

Itens da lista de material escolar têm variação de até 625% em BH; confira preços