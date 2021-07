O frio deu uma trégua aos moradores de Belo Horizonte, mas a previsão é que ele volte a partir da próxima terça-feira (20). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima para a capital será de 9°C. A máxima, que é atingida durante a tarde, pode chegar até 23°C.

Durante o final de semana, a temperatura varia entre 14°C e 28°C no sábado (17) e domingo (18). Na segunda-feira (19), a previsão é de mínima 15ºC e máxima 25°C.

A queda de temperatura é consequência da massa de ar frio, de origem polar, que chegará ao Sul do Brasil no próximo sábado (17). O frio avançará para as demais regiões do país a partir de segunda-feira (19). No Sul de Minas, há a probabilidade de formação de geadas na terça. Em Poços de Caldas, as temperaturas variam entre 4°C e 21ºC.

O ar continuará seco nos próximos dias. Por isso, é importante beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar banhos muito quentes.

