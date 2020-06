Apesar das recomendações tanto de autoridades quanto de profissionais da área de saúde para que os mineiros não viajassem neste feriado de Corpus Christi, de forma a evitar a transmissão pela Covid-19, no fim da tarde deste domingo (14), o registro é de trânsito intenso na volta do feriadão, na BR-381, em Sabará e em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a circulação de veículos começou a ficar maior por volta das 16h30 na rodovia que liga diversas cidades do interior, inclusive turísticas, à capital mineira.

No ponto da foto acima, nas proximidades da ponte sobre o Rio das Velhas, no Km 453, em Sabará, os motoristas precisam ter paciência para o tráfego lento, provocado pelo excesso de veículos. Não há registro de acidentes.

Em Betim, no altura do Km 499, o fluxo também é intenso no sentido capital, na altura do bairro Citrolândia e da Unidade Operacional da PRF no município.