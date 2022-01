A volta para a casa neste domingo (2), depois do feriado prolongado de Ano Novo, é mais lenta para o motorista que passa pelas rodovias de Minas Gerais. Além do grande fluxo de veículos, alguns acidentes estão provocando congestionamentos.

Na BR-040, um acidente no KM 738, em Santos Dumont, na Zona da Mata, causa um engarrafamento de cerca de dois quilômetros na pista sentido Rio de Janeiro, e de seis quilômetros no sentido Distrito Federal. De acordo com a Via 040, concessionária que administra o trecho, o trânsito local não foi interditado.

Já na BR-262, um engavetamento envolvendo quatro carros também tem dificultado a volta para a casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu no início da noite deste domingo, próximo a Betim, na Grande BH. Apenas uma pessoa ficou ferida. O estado de saúde não foi informado. Ela foi encaminhada por uma equipe do Samu para uma unidade de saúde da região.

