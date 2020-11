A volta do feriadão exige atenção redobrada para o motorista que trafega pela BR-381 no sentido Vitória-Belo Horizonte. Dois acidentes deixaram o trânsito lento na altura do bairro Bom Destino, em Sabará, desde o final da manhã desta segunda-feira (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na primeira ocorrência, um homem foi atropelado no acostamento da via, no sentido Vitória. Já na segunda, uma carreta ficou em L, interditando a pista nos dois sentidos.

De acordo com a PRF, a vítima do atropelamento não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro.

Já na altura do km 448, onde a carreta atravessou na pista em L nos dois sentidos da rodovia, o tráfego foi totalmente bloqueado. Parte da via ainda continuou interditada no início da tarde, causando cerca de 10 quilômetros de congestionamento, nos dois sentidos, conforme a Polícia Rodoviária. O tráfego foi conduzido no modo Pare e Siga, de forma intercalada.

Por volta das 14h45 os dois sentidos da pista foram liberados. No entanto, a PRF alerta que o trânsito segue lento no local e recomenda atenção aos motoristas.