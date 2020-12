Os belo-horizontinos devem ficar atentos. Nos próximos cinco dias, a cidade receberá chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento com mais de 50 km/h. A Defesa Civil do município emitiu um alerta válido entre segunda-feira (7) e sexta-feira (11). A previsão é de um volume de até 200 mm neste período, mais da metade do que é previsto para todo mês de dezembro, cuja média histórica é de 358,9 mm.

Somente para a tarde desta segunda-feira, já se espera chuva forte em vários pontos da cidade, segundo o órgão municipal. Mensagens via SMS foram enviadas para moradores da capital mineira cadastrados por meio do número 40199.

14h10 - Devido ao padrão atual da atmosfera e o indicativo de formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) há risco de chuvas fortes, raios e rajadas de vento acima de 50 km/h nos próximos cinco (5) dias em Belo Horizonte. Volume esperado para o período: 150 a 200 mm. pic.twitter.com/9UITVpLXXx — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 7, 2020

Confira as recomendações da Defesa Civil para os momentos de chuva:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Veja mapa que indica estimativa de chuvas para os próximos cinco dias: