Enfermeiros e médicos de Minas Gerais interessados em participar dos testes da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, já podem se inscrever para receber a dose. De acordo com o do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, serão realizados testes em 800 profissionais da área da saúde.

A previsão é de que as vacinas comecem a ser aplicadas já no início da semana que vem. Os candidatos devem ter mais de 18 anos e não podem participar de outros experimentos. Eles também não podem ter sido contaminados pelo novo coronavírus, nem apresentar doenças crônicas ou fazer uso de medicamentos contínuos. Entre as candidatas, não podem estar grávidas ou com a pretensão de engravidar nos próximos meses.

Vacina

Desenvolvida com o vírus morto, a vacina será aplicada exclusivamente em médicos, enfermeiros e paramédicos que atuem diretamente no cuidado de pacientes infectados pelo coronavírus. Conforme o Instituto de Ciências Biológicas, esse público profissional está mais exposto à contaminação e isso permite que o estudo tenha resultados mais rápidos. A previsão é que uma análise sobre a eficácia da vacina seja publicada em outubro.

A imunização desenvolvida pela biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em Minas, a pesquisa é coordenada pelo do professor Mauro Martins Teixeira, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos (CPDF) do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. No Brasil, testes também são realizados pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e centros de pesquisas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e do Distrito Federal. Ao todo serão 9 mil voluntários submetidos aos testes.

Se comprovada a eficácia da vacina, o acordo com a Sinovac prevê a transferência de tecnologia para o Butantan produzir 100 milhões de doses, das quais 60 milhões ficarão no Brasil.

Como se inscrever

Caso preencha todos os critérios, o voluntário deverá entrar em contato com Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos do ICB UFMG, pelo e-mail profiscovbh@gmail.com.

