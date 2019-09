A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Defesa Civil e da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), e o Corpo de Bombeiros realizaram, na manhã deste sábado (28), um treinamento sobre comportamentos de segurança durante o período chuvoso. A capacitação aconteceu na Academia de Bombeiros Militar na Pampulha.

Cerca de 250 voluntários, entre integrantes dos Núcleos de Defesa Civil (Nudec), Núcleos de Alerta de Chuva (NAC), Escoteiros da União dos Escoteiros do Brasil e alunos do curso de Enfermagem da Universidade Salgado de Oliveira participaram da atividade.

A capacitação envolveu oito oficinas, que abordaram temas como atendimento a primeiros socorros para vítimas de traumas e afogados, retiradas de vítimas de locais de difícil acesso como em veículos em enchentes, acidentes domésticos e temas de defesa civil.

Segundo o coronel Valdir Figueiredo Vieira, subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, esta foi a oitava atividade de preparação para o enfrentamento do período chuvoso. "Nesse treinamento nós recebemos as comunidades que convivem com os riscos de alagamento e convivem com os riscos geológicos, é uma oportunidade de capacitarmos essas pessoas para que tenham os procedimentos adequados, procedimentos de segurança em situações de risco", pontua.