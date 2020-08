Após mais de quatro meses, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, voltou a receber um voo internacional.

O voo da companhia TAP Air Portugal, vindo de Lisboa, pousou no terminal na manhã desta segunda-feira (3), com o retorno à capital portuguesa previsto para a próxima quinta-feira. O pouso foi o primeiro vindo do exterior no aeroporto desde o dia 18 de março, quando as empresas suspenderam as viagens em função da pandemia de coronavírus.

De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o terminal de Confins, a volta da operação da linha Confins/Lisboa faz parte da gradual retomada dos voos internacionais regulares. A gestora também revelou que segue em contato com a Copa Airlines e também com a Azul Linhas Aéreas para, em breve, anunciar a retomada dos voos internacionais das respectivas companhias,

“A reabertura do terminal internacional é um passo importante para o aeroporto, que trabalha dia após dia em ações para combate e prevenção da doença. Além de mostrar a confiança da companhia aérea no nosso mercado e nas ações adotadas, repõe novamente Minas Gerais no mapa mundial da aviação dando opção direta para Europa e todas as conexões internacionais da TAP pelo mundo”, avaliou Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport.