Foi adiada para a tarde desta terça-feira (15) a votação, em segundo turno, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, do projeto de lei que prevê a substituição gradativa de veículos de tração animal por tração motorizada.

A previsão era que o projeto fosse votado pelos vereadores nesta segunda-feira (14), mas houve protesto dos dois lados. Cerca de 20 manifestantes do movimento de defesa dos direitos dos animais e aproximadamente 50 carroceiros que não querem deixar de usar cavalos estiveram na Câmara para defender suas posições.

"Somos contra as carroças e não contra os carroceiros. Somos contra o instrumento usado por eles, que explora os cavalos que nasceram, como todos os outros animais, para viverem suas vidas livremente”, afirmou Caio Barros, ativista e membro do Movimento BH Sem Tração Animal.

Um dos representantes da Associação dos Carroceiros e Carroceiras de Minas Gerais, Wesley Duarte afirmou que a categoria tem a palavra do prefeito Alexandre Kalil de que não acabará com as carroças movidas com tração animal.

“A gente espera que o prefeito Kalil mantenha a palavra. Na última reunião, ele garantiu que não vai tirar emprego dos carroceiros. Porque isso não é só trabalho, a gente gosta do que faz, gosta de mexer com animais”, afirmou o carroceiro.

Segundo ele, há trabalhadores que não sabem cuidar dos animais, mas essa é uma pequena parte da categoria. “A gente também não concorda com maus tratos. A gente é a favor da fiscalização e não da extinção dos carroceiros”, explicou.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que não comenta projetos em trâmite na Câmara Municipal.

A votação do Projeto de Lei 142/2017 está prevista para acontecer na parte da tarde desta terça-feira – o plenário terá início às 14h30.

Carroceiros também estiveram na porta da Câmara Municipal

Projeto de Lei

De autoria do ex-vereador e atual deputado estadual Osvaldo Lopes (PSD), o PL 142/2017 prevê que os trabalhadores usem veículo de tração motorizada, subsidiado pela prefeitura, que deverá realizar ações de capacitação dos condutores, inclusive para outras funções.

Todos os condutores serão identificados e cadastrados. Os animais serão microchipados e passarão por uma análise de saúde. O condutor terá que assinar um termo de guarda responsável.

* Com Luiz Augusto Barros