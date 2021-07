O concurso Voz de Minas, promovido pelo Centro Universitário Funorte, em Montes Claros, no Norte do Estado.

Segundo a reitora, Raquel Muniz, “é a oportunidade para os talentos de todas as regiões de Minas Gerais se apresentarem. A iniciativa vai resgatar o viés musical do Estado, que já é reconhecido como um celeiro”. Podem participar cantores amadores com idade mínima de 18 anos. Serão aceitos todos os estilos musicais.

O Voz de Minas será exibido pelo programa da TV Funorte, D´Elas, apresentado pela reitora.

O processo de seleção dos participantes do concurso será composto por uma etapa seletiva. Os candidatos devem enviar um vídeo, com no máximo 5cinco minutos, além de fazer a inscrição.

O concurso tem o apoio do Conservatório de Música de Montes Claros Lorenzo Fernandes. A avaliação dos candidatos ficará a cargo dos músicos Leila Brito, Bárbara Lopes e Jean Carlo.

Os candidatos participarão de audições, avaliações, dinâmicas de ensaios, apresentações e receberão auxílio de profissionais definidos pela produção do programa D´Elas.

A premiação será para os três primeiros colocados: R$ 5 mil para o primeiro; R$ 3 mil para o segundo colocado e R$ 1 mil para o terceiro.

As inscrições podem ser feitas até 16 de agosto no site do Centro Universitário Funorte.