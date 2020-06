Como forma de oferecer informação qualificada sobre os desafios e oportunidades do cenário pós-pandemia, as Faculdades Integradas do Norte de Minas (Funorte) realizarão um seminário on-line gratuito para alunos, profissionais e sociedade em geral, nos dias 16, 17 e 18 deste mês. O objetivo é auxiliar a todos com palestras informativas sobre diversos temas, que vão desde orientações sobre infecção hospitalar, passando por saúde mental, mitos da contaminação por Covid-19 em animais, a empreendedorismo gastronômico.

O evento reunirá 19 profissionais dos cursos de Agronegócios, Gastronomia, Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Medicina Veterinária e Fisioterapia da Funorte, além de especialistas do Hospital das Clínicas Mario Ribeiro e da Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna (FASI). Veja participantes e programação no fim da reportagem. As palestras resultarão em certificado de participação para os alunos, que somam mais de dois mil, e representarão conhecimento diversificado para a população em geral.

Seminário on-line é voltado para alunos, profissionais e comunidade em geral

Para participar, é necessário fazer um cadastro neste link, a partir desta terça-feira (9). O webinar (seminário on-line) será transmitido no YouTube da Funorte, nos dias 16, 17 e 18, das 19h às 22h.

Apesar de tratar-se de um seminário, baseado em conhecimento científico, Ana Paula Nascimento, gestora da FASI e uma das organizadoras do evento, esclarece que a discussão se dará em linguagem compreensível a pessoas fora das áreas de estudos, já que o assunto pandemia é de interesse de todos.

"A nossa intenção é disseminar o conhecimento diante desse momento. Nós vamos ter condição de orientar a população sobre a necessidade de fazer o teste da Covid-19, informação muito importante para a população em geral. A diversidade de conhecimento é grande. Por exemplo, na Gastronomia, faremos um desafio aos participantes sobre como fazer pratos com produtos o mais simples possível, de forma que aquilo possa despertar em quem assiste o interesse em produzir para a revenda ou para o delivery", explicou.

Jhonas Sachetto, coordenador do curso de Gastronomia, explicou que as orientações sobre o assunto também serão passadas por meio de um concurso entre os alunos da Funorte, que irá estimulá-los à criação de receitas baseadas na agricultura familiar. O objetivo é promover o empreendedorismo em momento de crise.

"Trabalhamos com a lógica de despertar o empreendedorismo em situação de reclusão, em época de crise econômica. Entendemos que isso é de alcance social e não só acadêmico", disse Sachetto. Os trabalhos, incluindo as partes práticas, serão avaliados e o público em geral poderá aprender com a experiência dos estudantes.

Outra atração do evento será o Café com Resenha, desenvolvido pela equipe de Jornalismo da instituição.

Programação

Dia 16 de junho

Promoção e prevenção no controle à Covid-19;

A situação da saúde pública no país;

Os desafios encontrados pelos profissionais de Enfermagem em tempos de pandemia;

Controle de infecção hospitalar em tempos de Covid-19;

Saúde mental da população e relações familiares;

Saúde mental dos profissionais de saúde durante e após a pandemia.

Dia 17 de junho

Uma percepção de como conferir continuidade aos objetivos do milênio frente à pandemia da Covid-19;

Empoderamento de enfermagem e suas perspectivas pós-pandemia;

Entendendo o diagnóstico da Covid-19;

A fisioterapia nas dores femopatelares;

Controle de infecção hospitalar em tempos de Covid-19;

Conhecendo a ozonioterapia em tempos de pandemia.

Dia 18 de junho

O novo coronavírus e os animais de companhia;

Como cuidar dos animais em tempos de Covid-19;

Comercialização e consumo de hortaliças durante a pandemia do novo coronavírus;

Desenvolvimento sustentável no campo pós-pandemia.

