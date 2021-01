Belo Horizonte, que já chamada de Cidade Jardim, tem atualmente 38 milhões de metros quadrados de áreas verdes, sendo 14 milhões em espaços públicos municipais - 75 parques, mais de 750 praças e jardins e cerca de 210 espaços livres de uso público.

Com o intuito de divulgar a beleza dos parques e ampliar o potencial turístico da capital, com a divulgação da vocação para a natureza e o bem-estar, uma produtora de metrópole lança, neste sábado (30), às 20h, a websérie "Parques de BH". Na estreia, o cenário é o Jacques Cousteau, no bairro Betânia, na região Oeste, local que funcionou como lixão durante 20 anos, mas foi transformado em um dos parques mais acolhedores do município.

O vídeo traz entrevistas com pessoas que fazem parte da história do local. A gravação estará disponível no site www.coretocultural.com.br. O acesso é gratuito. A produção tem roteiro e direção de Lilian Nunes e Chico de Paula, que também assina fotografia e montagem. Lilian conta que, durante o processo de realização, notou que uma parcela muito pequena da população conhece os 75 parques de BH.

"Nossa meta é viabilizar o registro e a divulgação de grande parte desses espaços, o que demanda ainda muito esforço de aprovação e captação. Mas, concretizar o piloto num parque tão acolhedor e bem cuidado, tesouro entre muitos que transformam a vida das pessoas e da cidade, é um estímulo imenso para darmos continuidade ao projeto", relatou.

Segundo ela, não só os moradores, e sim todos que visitam Belo Horizonte podem e devem descobrir quão surpreendentes são as áreas verde de Belo Horizonte.

Música como aliada

Os músicos Maurício Tizumba e Marcelo Dai apresentam, diretamente do parque, as canções Kianda, Bicho do Mato, Criação, Grande Uganda Muquiche, de autoria de Tizumba, e Desejo de Flor (Vander Lee) e Costura da Vida (Sérgio Pererê).

Histórias

A bióloga e gerente de Parques do Barreiro e Oeste da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Edanise Reis, passou quase toda a vida profissional no Jacques Cousteau. Esse privilégio fez com que colecionasse histórias que encantam e emocionam.

São jacarandás, paus-brasil, ipês e tantas outras espécies que ela ajudou a plantar e, hoje, contempla sob copas monumentais. Histórias de filhotes resgatados, cujos pais confiam em alimentar a prole diariamente nas mãos da gestora. "São lições eternas: plantios de afeto, colheitas de respeito", disse.

Sérgio Augusto Domingues, presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica destaca que os parques da capital mineira são berço de diversas espécies nativas de fauna e flora, inclusive ameaçadas de extinção.

Além disso, ele afirmou que as equipes técnicas da Fundação vêm atuando continuamente em ações e iniciativas que promovam um maior uso público desses espaços pela população, de forma responsável e sustentável.

Parque Jacques Cousteau

O espaço que abriga o Parque Jacques Cousteau, por 20 anos, foi um dos maiores lixões de Belo Horizonte. Em 1971, transformou-se no Parque Vila Betânia e, em 1976, quando já era conhecido como Horto Municipal, virou uma reserva biológica e principal viveiro de produção de mudas da capital.

O Jacques Cousteau abasteceu ruas, praças e parques de Belo Horizonte com espécies arbóreas e ornamentais. Fundado em 1991, o Jardim Botânico da cidade funcionou por 9 anos no local, até a construção da sede própria, na região da Pampulha.

Em 2001, o Jardim Botânico foi transferido para lá, dentro da área onde funciona também o Jardim Zoológico, onde está concentrada a produção de espécies de grande porte para atender às necessidades de BH.

Hoje, com 335 mil metros quadrados, o Jacques Cousteau conta com mais de 70 espécies arbustivas e ornamentais, além de ricos compostos orgânicos que contribuem tanto para a beleza do paisagismo quanto para a saúde dos pulmões da nossa eterna cidade jardim.

O projeto

O projeto "Parques de BH", da produtora Coreto Cultural, foi viabilizado com recursos do edital Quatro Estações da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte - Belotur.

Visita a parques

Durante a pandemia de Covid-19, a visitação aos parques de Belo Horizonte é permitida, porém, com agendamento prévio, que pode ser feito aqui.

Serviço

Websérie "Parques de BH" - Parque Municipal Jacques Cousteau

Estreia: 30 de janeiro, às 20h

Local: https://www.coretocultural.com.br

Informações: @coretocultural

