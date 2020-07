Quem tentou enviar uma mensagem pelo WhatsApp na tarde desta terça-feira (14) deve ter se deparado com vários problemas, como se faltasse sinal de internet, mesmo com outras páginas funcionando normalmente. Para quem depende da plataforma para trabalhar então, especialmente em home office por causa da pandemia de Covid-19, foi surpreendido com a pane no aplicativo.

O problema teve início por volta das 16h30, com o WhatsApp Web (que permite conexão com computadores), e depois se intensificou. De acordo com Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços on-line, mais de 31 mil pessoas relataram ter tido problema com o aplicativo em torno das 17h. O "bug" foi relatado por internautas de diferentes países e estados brasileiros.

O WhatsApp não se manifestou sobre o problema por meio de suas contas no Facebook e Twitter até o momento.