Postura inadequada e ambiente de trabalho sem ergonomia são gatilhos para dores nas costas

Muitos brasileiros, a essa altura da pandemia, já se adaptaram ao home office, adquirindo inclusive novos móveis ou acessórios em busca de conforto e praticidade.

No entanto, muitos outros vêm sofrendo com dores na coluna e/ou musculares provocadas pela má postura e mesmo a falta de um espaço projetado adequadamente para o trabalho.

Segundo a OMS, a dor lombar está entre as 10 principais doenças e lesões que diminuem a qualidade de vida da população global. Para evitá-la, alguns cuidados e situações devem ser levados em consideração.

Confira, abaixo, algumas dicas:

Crie um ambiente adequado

Não trabalhe da cama ou do sofá. Se não tiver escritório, posicione notebook ou computador na mesa da cozinha ou da sala e opte por uma cadeira bem confortável, de preferência com encosto.

Nivele o computador

Para que o pescoço não fique inclinado para baixo, o computador deve ficar na altura dos olhos. Adotar um suporte é uma ótima opção, mas se o profissional não tiver, pode-se colocar livros e revistas sob o monitor ou notebook para nivelar a altura.

Sente-se corretamente

Coloque as pernas paralelas à cadeira, flexione os joelhos em um ângulo de 90 graus e mantenha os pés bem apoiados no chão. Os braços devem ficar ao lado do corpo, com ombros e pescoços relaxados e os antebraços devem fazer um ângulo de 90 graus. É importante ajustar o encosto da cadeira na região lombar para que se mantenha o tronco ereto.

Posicione o mouse de forma correta

O mouse deve ser posicionado próximo ao corpo para que o profissional faça o mínimo de esforço ao mover e clicar o dispositivo. Para manuseá-lo, apoiar o antebraço na mesa e evitar fazer qualquer movimento do mouse, apenas com o punho. Não é aconselhado apoiar o cotovelo na mesa, pois o ato pode acarretar em tendinites.

Faça pausas

Fazer pausas durante o expediente é imprescindível. Beber água e ir até o banheiro são atos simples que ajudam a relaxar o corpo e a mente e, de quebra, ganhar produtividade.

Alongue-se

Separe 15 minutos do dia para fazer exercícios de alongamento de baixa complexidade para pernas, braços, coluna e pescoço.

Fontes: Dr. Álvaro Pereira, angiologista, e Cosmedical

Clique, na galeria abaixo, para salvar ou ampliar: