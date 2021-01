O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), explicou, na noite dessa sexta-feira (29), qual o posicionamento dele sobre um possível processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em resposta a uma publicação do partido Novo pelo Twitter, o governador disse que continua "crítico à postura daqueles que defendem o impeachment", mas que não se envolve em “questões partidárias”.

O esclarecimento foi feito depois que o governador disse, em entrevista à Rádio 98, que o partido já teria se posicionado a favor do impeachment. Em seguida, o Novo desmentiu a fala de Zema, esclarecendo um “mal-entendido por parte do governador”, afirmando que ainda “não há decisão formada” sobre o assunto. “O partido tem consultado juristas e sua bancada federal tem analisado de forma técnica os possíveis crimes de responsabilidade”, diz a publicação.

Ontem, Zema disse não ter sido “tão claro” durante a entrevista, afirmando que respeita qualquer “posicionamento futuro” do partido do qual ele faz parte. "Em entrevista, critiquei a hipótese de pedido de impeachment do presidente. Não me fiz tão claro. Vai esclarecimento: continuo crítico à postura daqueles que defendem o impeachment. Como mandatário, não me envolvo em questões partidárias, mas respeito qualquer posicionamento futuro", afirmou.

