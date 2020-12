O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou, nesta terça-feira (8), que o Estado seguirá a condução do governo federal para a vacinação contra a Covid-19. A expectativa é iniciar a vacinação em janeiro ou fevereiro de 2021.

"Está definido que o processo de vacinação será conduzido em nível nacional. O Ministério da Saúde é quem está adquirindo as vacinas e fará a distribuição por todo o país. Nenhum município ou estado será prejudicado ou privilegiado em relação à vacinação", disse Zema.

O gestor participou, nesta tarde, de uma reunião remota com o ministro da Saúde, o general do Exército Brasileiro Eduardo Pazuello, além dos demais governadores para discutir a implantação do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a doença.

A reunião também tratou sobre o planejamento estratégico para a vacinação no país. A expectativa, segundo o governo de Minas, é de que a campanha de imunização tenha início entre janeiro e fevereiro do ano que vem no Estado.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil realizou acordos tecnológicos e de intenção que representarão a aquisição de cerca de 300 milhões de doses de vacinas de diferentes fornecedoras ao longo de todo o ano de 2021.

Estado preparado

Segundo Zema, o Estado está preparado para executar o Plano de Imunização contra a Covid-19, elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), já tendo adquirido 50 milhões de seringas e 700 refrigeradores.

Conforme o mandatário, "quando a vacina chegar, toda esta estrutura está pronta, além dos profissionais orientados para conduzir este processo da forma mais célere, organizada e segura", afirmou Zema.