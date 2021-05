O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), alertou a população sobre uma potencial terceira onda da Covid-19. Em entrevista nesta quinta-feira (20), em Pedro Leopoldo, na Grande BH, o gestor também reafirmou que toda a população do Estado deverá ser vacinada contra a doença até o fim deste ano.

Diante de uma “ameaça desconhecida”, Zema lembrou a gravidade do último pico do coronavírus, que obrigou as autoridades a decretar a Onda Roxa do Minas Consciente, com regras de distanciamento e de funcionamento mais rígidas nas cidades. Conforme o chefe do Executivo mineiro, essas medidas não são boas para o setor produtivo e, por isso, quer “evitar ao máximo” tomá-las.

“Tivemos uma queda expressiva no número de casos, de internações e, principalmente, de óbitos. Mas uma terceira onda continua sendo uma ameaça. O vírus está aqui no nosso meio, ele pode sofrer a qualquer momento uma mutação e surgir uma variante mais letal e contagiosa”.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde, cerca de 1,5 milhões de mineiros testaram positivo para a enfermidade desde o início da pandemia, em março do ano passado. Destes casos, 38 mil evoluíram para óbitos.

Vacinação

Segundo dados do Vacinômetro, painel da SES que monitora a imunização em Minas, 4 milhões de pessoas foram vacinadas contra a Covid. De acordo com Romeu Zema, ainda em 2021, toda a população mineira estará protegida.

“Sabemos que em janeiro e fevereiro o processo foi muito lento, mas em março, abril e agora em maio temos tido uma velocidade maior. Mas na velocidade em que está, o cronograma do próprio ministério indica que nós só iremos concluir o processo de vacinação ao final do ano.

Mesmo com a aceleração da campanha, o governador reconheceu que a velocidade de avanço ainda não é a ideal. “Não é o que a população mineira e brasileira gostaria, mas é o cenário que temos nesse momento”, concluiu.

