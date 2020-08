O governador Romeu Zema (Novo) anunciou, nesta quarta-feira (5), que a primeira parcela dos salários dos servidores mineiros, prevista para ser depositada neste sábado (8), será paga um dia antes, na sexta-feira (7).

Devido a um grande esforço para regularizar as datas do pagamento do funcionalismo, anuncio a antecipação da 1ª parcela do salário (R$ 2.000) e do pagamento integral da Saúde e Segurança, para a sexta 07/08. Também divulgo a data da 2ª parcela dos demais servidores: sexta, 21/08.