O Hospital Eduardo de Menezes, unidade de saúde de Belo Horizonte que é referência no tratamento de doenças virais, deve ganhar novos leitos de Centros de Terapia Intensa (CTIs) nas próximas semanas. Enquanto a epidemia do novo coronavírus estiver instalada em Minas Gerais, os leitos serão destinados para atender exclusivamente às vítimas da Covid-19.

As informações foram passadas pelo governador Romeu Zema (Novo) que, na manhã desta quinta-feira (19), conversou com exclusividade com a Rádio Super. Durante a entrevista, o chefe do executivo estadual informou que a ampliação será realizada pela Vale, mineradora responsável pela tragédia ocorrida em Brumadinho, na Grande BH.

"Já solicitei à Vale do Rio Doce, estamos costurando um acordo com o Estado e já ficou definido que ela vai ampliar as unidades de CTIs no Hospital Eduardo de Menezes, e serão destinadas única e exclusivamente para aqueles pacientes com o coronavírus", declarou Zema.

Para o governador, serão investidos aproximadamente R$ 5 milhões na unidade de saúde e os novos leitos devem ser entregues entre 45 e 60 dias. A Vale foi procurada pela reportagem do Hoje em Dia para comentar as declarações de Zema, mas ainda não se pronunciou.

Adiamento de cirurgias

Outra medida estudada pelo Estado para garantir o atendimento das vítimas do novo coronavírus é suspender as cirurgias eletivas - aquelas que não demandam urgência. Com isso, os hospitais teriam menos chance de infecção, mais leitos disponíveis e mais profissionais para atender às vítimas da Covid-19.

Zema disse ainda que descarta diminuir, temporariamente, o efetivo das forças de segurança e da saúde durante o combate ao novo coronavírus. "Funcionando normalmente", garantiu.

