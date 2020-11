O governador Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais nesta sexta-feira (27) para anunciar que o 1º lote de seringas compradas pelo governo de Minas já foram entregues e serão distribuídas aos municípios para a vacinação contra a Covid-19 .

Compartilho uma boa notícia. O 1º lote de seringas para a vacinação da covid-19 já está em terras mineiras! Até o momento, já temos em estoque 7,5 milhões de seringas descartáveis para distribuirmos aos municípios. E aguardamos para os próximos dias a chegada de mais 3 milhões. — Romeu Zema (@RomeuZema) November 27, 2020

Segundo Zema, o Estado tem 7,5 milhões de seringas em estoque. Outras 3 milhões de unidades devem chegar nos próximos dias. Na última quarta-feira (25), o governador havia anunciado a compra de 50 milhões de seringas, que devem ser entregues até o fim de dezembro. “Tudo está sendo preparado para que Minas Gerais tenha capacidade de disponibilizar a vacina nos postos de saúde para todo cidadão mineiro”, explicou o governador.

Nas últimas 24 horas, Minas registrou 2.851 novos casos de coronavírus, totalizando 409.731 infectados pela doença. Conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (27) pela Secretaria de Estado de Saúde, no mesmo período, 44 pessoas perderam a vida por complicações da doença, totalizando 9.948 mortes.

A compra destes insumos é parte do Plano de Contingência para Vacinação Contra a Covid-19, elaborado pela SES-MG e já em execução e já foram investidos R$ 35,15 milhões com recurso federal.

O objetivo do plano é prever estratégias logísticas para garantir vacinas a todos os municípios do Estado e, assim, neutralizar os efeitos negativos de uma corrida mundial para a aquisição dos itens. “Como ainda não conhecemos as vacinas que serão aprovadas, o planejamento está focado, principalmente, na fase da pré-campanha, preparando todo o sistema de saúde para uma das maiores ações de vacinação do país”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.