O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou, nesta quinta-feira (27), a escala de pagamento de junho, referente ao mês de maio de 2021. A primeira parcela do salário dos servidores, no valor de R$ 2 mil, será depositada no próximo dia 8.

Nesta mesma data, servidores das áreas de Saúde e Segurança recebem o pagamento integral. A segunda parcela para o restante do funcionalismo será efetuada no dia 21 do mesmo mês.

Segundo o governo de Minas, apesar do cenário de crise financeira, agravado pela pandemia da Covid-19, Zema “reitera o esforço da sua gestão para colocar as contas em dia e regularizar as datas de pagamento dos salários dos servidores estaduais”.

(*) Com informações da Agência Minas

