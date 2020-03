Com o avanço do coronavírus em Minas, já são 14 casos confirmados e 692 sob investigação, o governador Romeu Zema (Novo) determinou ponto facultativo para o funcionalismo na Cidade Administrativa. O anúncio foi feito nesta terça-feira (17), por vídeo. A partir da próxima segunda-feira (23), esses trabalhadores passam a cumprir jornada por meio do teletrabalho, o trabalho que é feito fora do ambiente da empresa, geralmente em casa.

“É uma situação que indica que passaremos a ter muitos casos. Por esse motivo, peço que todos tomem os melhores cuidados possíveis”, afirmou o governador.

Para as demais regiões do Estado, vale a determinação anterior, de suspensão das aulas na rede estadual a partir de amanhã até o próximo domingo (22).

O governo destacou ainda a importância das pessoas evitem aglomerações. “Não recomendo a ninguém que vá a qualquer evento com mais de 10 pessoas”, completou.

Veja o vídeo: