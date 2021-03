Diante do cenário da pandemia da Covid-19 em Minas Gerais, com números cada vez mais preocupantes, o governador Romeu Zema (Novo), vai se pronunciar na tarde desta quarta-feira (3), sobre o momento atual vivido no Estado. Uma entrevista coletiva, que também contará com a presença do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e da subsecretária de Vigilância em Saúde, Janaína Passos, está marcada para às 15h30, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Durante o comunicado, Zema dará detalhes sobre as últimas definições do Comitê Extraordinário Covid-19 sobre o Plano Minas Consciente. O governo ainda não confirmou se medidas mais restritivas serão decretadas em regiões do Estado.

Com o avanço do novo coronavírus, cidades mineiras têm registrado colapso no sistema de saúde, com falta de leitos e número de casos e mortes em avanço. Dez das 14 macrorregiões de saúde de Minas já atingiram pelo menos 70% de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTI). Em Uberaba, no Triângulo, pacientes com Covid-19 precisaram ser transferidos, por falta de leitos.

Segundo o Painel de Monitoramento de Casos da Secretaria de Estado de Saúde (SES), na terça-feira (2) a taxa de ocupação na região do Triângulo do Sul chegou a 106,67%. Há 112 pacientes para 105 vagas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desse total, 40 foram internados com Covid ou suspeita da doença.

A vizinha Triângulo do Norte também está em alerta, com 85,5% de uso das UTIs. Dos 301 leitos SUS disponíveis, 253 já foram ocupados. Estão hospitalizadas, com Covid-19 ou com suspeita, 161 pessoas. No Centro de Minas, a taxa de ocupação atingiu 82%, com preenchimento de 1.025 das 1.249 vagas. Pacientes diagnosticados ou com hipótese de contaminação somam 459.

Pandemia em Minas

Em 24 horas, Minas confirmou mais 6.565 casos de Covid-19. Até a manhã desta quarta, 893.645 mineiros já foram infectados pelo novo coronavírus. O número de mortes chega a 18.872, sendo 227 registrados em apenas um dia.

