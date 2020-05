O pagamento do 13º salário para 17% dos servidores de Minas Gerais que ainda não haviam recebido começou a ser realizado nesta quarta-feira (20). A confirmação foi realizada pelo governador Romeu Zema, em entrevista à Radio Itatiaia.



“Esse pagamento está sendo feito com mais de seis meses de atraso. Era direito do funcionalismo receber isso em dezembro e já estamos indo para junho. Esse recurso é um resquício, já que 83% do funcionalismo já havia recebido. Então seria uma injustiça nós deixarmos 17% do funcionalismo numa situação de discriminação e fizemos um grande esforço e esse pagamento está sendo feito no momento muito adequado porque muitos são aposentados e está vindo no momento em que as pessoas estão perdendo o emprego. Nós tínhamos que pagar isso. Com seis meses de atraso, já tinha passado da hora”, destacou Zema.



O governador informou ainda que a escala de pagamento dos servidores públicos de Minas Gerais deve ser divulgada até a próxima semana. Antes da decisão, Zema se reunirá com os presidentes da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria. O encontro acontece nesta quinta-feira (21).



“Nós vamos mostrar a eles a situação financeira do Estado. Somente após escutá-los e também acompanhar o que vai acompanhar de recurso é que nós vamos poder dar uma previsão sobre o pagamento de salário deste mês que ainda não foi pago. Já estamos caminhando para o final do mês e não temos sequer uma previsão. Eu lamento não conseguir fazer isso neste momento. Isso só está acontecendo devido a situação de calamidade financeira do Estado. O dinheiro, infelizmente, acabou. Eu não tenho poder de fazer a multiplicação de recursos”, explicou.



Duodécimos



Diante de uma crise fiscal e com déficit estimado para mais de R$ 20 bilhões neste exercício, Romeu Zema já havia adiantado na semana passada que não tem como garantir também os repasses de duodécimos ao Legislativo e Judiciário. A negociação desta dívida e a tentativa de adiá-la também serão discutidas na reunião desta quinta.



"Nós não vamos fazer nada sem um diálogo com os poderes. Quem sabe eles podem parcelar o que tem a receber, jogando para frente um valor determinado, que acabe viabilizando o pagamento do funcionalismo do executivo. Eles têm direito a receber um recurso deles, mas o funcionário do executivo também têm direito a receber. Então nós vamos ter que achar uma forma de dividir os três pães para cinco pessoas porque hoje da forma que está três recebem e dois morrem de fome. Será que a melhor forma ou será que a melhor forma, mais justa, seria repartir igualmente entre as cinco pessoas?", ressaltou.



Ajuda federal



A solução de parte dos problemas pode chegar do Governo Federal. Romeu Zema confirmou que Minas Gerais irá receber um repasse de R$ 3 bilhões de reais do presidente Jair Bolsonaro. A ajuda será dividida em quatro vezes – R$ 750 milhões nos próximos quatro meses.



“Este valor está longe de resolver o problema da queda da arrecadação, mas será muito bem-vindo porque vai ajudar muito a diminuir o tamanho do nosso buraco. Sou totalmente favorável ao congelamento dos salários. Enquanto o setor privado está demitindo, reduzindo salários, no setor público não estamos em demissão e redução de salários. Estamos falando em manter aquilo que as pessoas já ganham", disse.



1 bilhão da Vale



Romeu Zema também confirmou o adiantamento R$ 1 bilhão da indenização da mineradora Vale, como mais uma etapa de medida de ressarcimento da tragédia de Brumadinho, em janeiro do ano passado. Este valor pode ser empregado em vários segmentos, não necessariamente com a saúde.

“Nós já tínhamos levantado, há 40 dias, recurso de 500 milhões da Vale como medida de ressarcimento devido as tragédias de Mariana e Brumadinho. O primeiro recurso foi destinado a Saúde. Este 1 bilhão de reais que está sendo recebido pelo Estado hoje não é de parte uso exclusivamente com a saúde. Pode ser usado, inclusive, para gastos de outras naturezas", informou Zema.